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Англия. Чемпионшип

Эшли Коул близок к тому, чтобы возглавить клуб из Чемпионшипа

14 Мая 2024 • 11:38 Комментировать

Бывший защитник лондонского «Арсенала» и «Челси» Эшли Коул близок к тому, чтобы начать самостоятельную тренерскую карьеру. Как сообщает Mirror Football, в приглашении английского специалиста заинтересован целый ряд клубов из Чемпионшипа.

Напомним, Коул ранее работал ассистентом главного тренера в «Челси», «Эвертоне» и сборной Англии. 43-летний Эшли всё ещё не тренировал клуб самостоятельно, но в обозримом будущем специалист хочет это исправить.

За футбольную карьеру Коул трижды выигрывал Английскую премьер-лигу, а также становился обладателем Лиги чемпионов в 2012 году в составе «Челси».

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Эшли Коул
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