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Англия. Чемпионшип

Фабрегас ответил на вопрос о возможном переходе Варди в «Комо»

13 Мая 2024 • 01:50 Комментировать
Лестер
0:2
Блэкберн

Сеск Фабрегас, занимающий должность в тренерском штабе «Комо», отреагировал на слухи о возможном подписании Джейми Варди.

37-летний форвард «Лестера» недавно был замечен на матче итальянского коллектива, добившегося повышения в Серию А.

«Варди не является целью «Комо» на новый сезон, – рассказывает Фабрегас. – Мы подпишем игроков, которые поверят в наш проект и захотят выступать здесь. Мы соберём конкурентоспособный состав», – передаёт журналист Николо Скира слова известного испанского экс-полузащитника.

«Комо» финишировал на втором месте в Серии Б, завоевав прямую путёвку в элитный дивизион.

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