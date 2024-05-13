Фабрегас ответил на вопрос о возможном переходе Варди в «Комо»

Сеск Фабрегас, занимающий должность в тренерском штабе «Комо», отреагировал на слухи о возможном подписании Джейми Варди.

37-летний форвард «Лестера» недавно был замечен на матче итальянского коллектива, добившегося повышения в Серию А.

«Варди не является целью «Комо» на новый сезон, – рассказывает Фабрегас. – Мы подпишем игроков, которые поверят в наш проект и захотят выступать здесь. Мы соберём конкурентоспособный состав», – передаёт журналист Николо Скира слова известного испанского экс-полузащитника.

«Комо» финишировал на втором месте в Серии Б, завоевав прямую путёвку в элитный дивизион.