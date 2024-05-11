Варди может перейти в «Рексхэм»

Форвард «Лестера» Джейми Варди в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

Как сообщает Mirror, «Лестер» на данный момент не предложил 37-летнему англичанину новый контракт, а действующее соглашение футболиста с клубом истекает в конце июня этого года. Отмечается, что в услугах Варди заинтересован клуб «Рексхэм», который уже начал переговоры с нападающим.

Напомним, «Лестер» в следующем сезоне будет выступать в чемпионате Англии.

В текущем сезоне Варди провёл за «лис» 35 матчей в Чемпионшипе, забил 18 голов и сделал две результативные передачи. Трансферная стоимость игрока оценивается в один миллион евро.