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Англия. Чемпионшип

Варди может перейти в «Рексхэм»

11 Мая 2024 • 11:25 Комментировать

Форвард «Лестера» Джейми Варди в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

Как сообщает Mirror, «Лестер» на данный момент не предложил 37-летнему англичанину новый контракт, а действующее соглашение футболиста с клубом истекает в конце июня этого года. Отмечается, что в услугах Варди заинтересован клуб «Рексхэм», который уже начал переговоры с нападающим.

Напомним, «Лестер» в следующем сезоне будет выступать в чемпионате Англии.

В текущем сезоне Варди провёл за «лис» 35 матчей в Чемпионшипе, забил 18 голов и сделал две результативные передачи. Трансферная стоимость игрока оценивается в один миллион евро.


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