Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

В Англии футболиста обвинили в пьяном вождении после ДТП

09 Мая 2024 • 15:23 Комментировать
Норвич
...
Лидс
12.05 14:00

Защитнику «Норвича» Шейну Даффи предъявили обвинения в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает BBC, в понедельник вечером Даффи задержали после дорожно-транспортного происшествия с участием двух транспортных средств. Тест показал, что 32-летний футболист был пьян.

Суд над Даффи состоится в июле. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. «Норвич» начал внутреннее разбирательство и может наказать 32-летнего ирландца.

Отметим, что по ходу карьеры Шейн Даффи поиграл за многие английские клубы, в частности за «Эвертон».

Ближайший матч «Норвич» проведёт в воскресенье, 12 мая, - против «Лидса» в первом полуфинале плей-офф Чемпионшипа.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Норвич Шейн Даффи

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
НОРВИЧ ЛИДС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Краснодар» обратился к бывшему тренеру Ивичу Анчелотти лишь четвёртый: Назван лучший тренер в мире Назван игровой номер Мбаппе в «Реале» Названо условие участия «Жироны» в Лиге чемпионов Игроки «Реала» опасаются вылета Мбаппе из Лиги чемпионов – известна причина Моуринью решил вернуться в свой бывший клуб - это не «Реал» Арбитр встречи «Локомотив» - «Ростов» рассказал, что ему сказал Карпин после матча Беллингем назвал двух лучших футболистов, с которыми играл «Спартак» обсуждал контракт с Ивичем – известны условия Анчелотти ответил, каким видит «Реал» без Крооса и Модрича
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Дженоа» забил 3 гола с 2 ударов в створ и отобрал победу у «Милана»
Спортивные новости
Канарейкин назвал российских хоккеистов, выделяющихся в нынешнем сезоне НХЛ Каменский высказался о вылете «Вашингтона» в первом раунде Кубка Стэнли Кто из российских игроков продолжает борьбу за Кубок Стэнли? Поздравляем с Днём Победы! Каменский считает, что Овечкин провёл отличный сезон в НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Мая
15:23 · Англия. Чемпионшип
В Англии футболиста обвинили в пьяном вождении после ДТП
08 Мая
13:11 · Англия. Чемпионшип
«Лестер», вернувшийся в АПЛ, потеряет нападающего
07 Мая
08:55 · Англия. Чемпионшип
Мареска, который вернул «Лестер» в АПЛ, может возглавить испанский клуб
05 Мая
13:04 · Англия. Чемпионшип
Звезда Голливуда вложит деньги в английский клуб
04 Мая
16:42 · Англия. Чемпионшип
Осталась одна путёвка в АПЛ: кто выступит в плей-офф Чемпионшипа 1
01 Мая
14:47 · Англия. Чемпионшип
Варди снова будет играть в АПЛ
12:48 · Англия. Чемпионшип
«Лестер», вернувшийся в АПЛ, принял решение по Варди
30 Апреля
10:57 · Англия. Чемпионшип
«Саутгемптон» готов продать своего защитника за 20 миллионов евро
00:02 · Англия. Чемпионшип
«Лестер» стал победителем Чемпионшипа
27 Апреля
00:24 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» возвращается в Премьер-лигу 1
24 Апреля
19:21 · Англия. Чемпионшип
34-летний Клеверли возглавил «Уотфорд» официально
22 Апреля
16:02 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА может подписать Адама Траоре слухи
12:44 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» готов продать своего нападающего за 35 миллионов евро 1
17 Апреля
19:53 · Англия. Чемпионшип
«Бавария» следит за английским игроком
15 Апреля
17:21 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» и «Тоттенхэм» заинтересованы в хавбеке «Лестера» слухи
Все новости
Рекомендуем