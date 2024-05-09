В Англии футболиста обвинили в пьяном вождении после ДТП

Защитнику «Норвича» Шейну Даффи предъявили обвинения в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает BBC, в понедельник вечером Даффи задержали после дорожно-транспортного происшествия с участием двух транспортных средств. Тест показал, что 32-летний футболист был пьян.

Суд над Даффи состоится в июле. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. «Норвич» начал внутреннее разбирательство и может наказать 32-летнего ирландца.

Отметим, что по ходу карьеры Шейн Даффи поиграл за многие английские клубы, в частности за «Эвертон».

Ближайший матч «Норвич» проведёт в воскресенье, 12 мая, - против «Лидса» в первом полуфинале плей-офф Чемпионшипа.