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Англия. Чемпионшип

«Лестер», вернувшийся в АПЛ, потеряет нападающего

08 Мая 2024 • 13:11 Комментировать

Центральный нападающий Келечи Ихеначо близок к уходу из «Лестера» по завершении нынешнего сезона. Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Николо Скиры.

По сведениям источника, стороны не собираются продлевать сотрудничество, которое истекает в конце июня. Таким образом, 27-летний нигериец покинет команду на правах свободного агента. За «Лестер» Ихеначо выступает с августа 2017-го. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость футболиста в 13 миллионов евро.

В сезоне-2023/2024 Чемпионшипа Келечи провел 23 поединка. Нападающий отметился пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Келечи Ихеначо
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