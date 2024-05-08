«Лестер», вернувшийся в АПЛ, потеряет нападающего

Центральный нападающий Келечи Ихеначо близок к уходу из «Лестера» по завершении нынешнего сезона. Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Николо Скиры.

По сведениям источника, стороны не собираются продлевать сотрудничество, которое истекает в конце июня. Таким образом, 27-летний нигериец покинет команду на правах свободного агента. За «Лестер» Ихеначо выступает с августа 2017-го. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость футболиста в 13 миллионов евро.

В сезоне-2023/2024 Чемпионшипа Келечи провел 23 поединка. Нападающий отметился пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.