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Англия. Чемпионшип

Мареска, который вернул «Лестер» в АПЛ, может возглавить испанский клуб

07 Мая 2024 • 08:55 Комментировать

Итальянский специалист Энцо Мареска, под руководством которого «Лестер» вернулся в АПЛ, может перебраться в испанский чемпионат. Об этом рапортуют журналисты таблоида Daily Mail.

Согласно сведениям источника, в услугах 44-летнего тренера заинтересована «Севилья», провалившая нынешний розыгрыш Ла Лиги. Стоит отметить, что Мареска уже ранее работал в андалусийском клубе с 2017 по 2018 год.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Севилья» набрала 41 очко после 34 туров. Команда находится лишь на 12-й строчке в турнирной таблице. Ближайший поединок клуб проведет на выезде с «Вильярреалом».

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