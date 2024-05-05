Звезда Голливуда вложит деньги в английский клуб

Известный актёр и комик Уилл Феррелл является большим поклонником футбола. Как стало известно таблоиду The Sun, в ближайшие дни звезда Голливуда станет крупным инвестором английского клуба «Лидс». Ожидается, что в скором времени будет объявлено об участии 56-летнего Феррелла в проекте «павлинов».

Как известно, «Лидс» по итогам регулярного сезона Чемпионшипа занял третье место в турнирной таблице, пропустив вперёд «Лестер» и «Ипсвич». «Павлины» будут бороться за попадание в Премьер-лигу в плей-офф. На стадии полуфинала «Лидсу» будет противостоять «Норвич». В другой паре сравнятся «Вест Бромвич» и «Саутгемптон».

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