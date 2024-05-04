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Англия. Чемпионшип

Осталась одна путёвка в АПЛ: кто выступит в плей-офф Чемпионшипа

04 Мая 2024 • 16:42 Комментировать

В английском Чемпионшипе завершился регулярный сезон, состоящий из 46 туров. Прямые путёвки в Премьер-лигу получили «Лестер» и «Ипсвич», которые заняли первое и второе места в итоговой турнирной таблице соответственно.

Ещё одну путёвку в Премьер-лигу разыграют четыре команды в плей-офф. Пары выглядят так:

«Норвич» - «Лидс»;

«Вест Бромвич» - «Саутгемптон».

Полуфиналы плей-офф будут состояться из двух матчей – дома и на выезде. Финал плей-офф представляет собой один матч, который по обыкновению пройдёт на стадионе «Уэмбли» в конце мая. Точное расписание опубликуют позже.

«Ипсвич» вернулся в АПЛ спустя 22 года

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