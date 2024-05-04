«Ипсвич» вернулся в АПЛ спустя 22 года

По итогам регулярного сезона Чемпионшипа «Ипсвич» занял второе место в турнирной таблице. Таким образом, команда получила билет в топ-дивизион.
В субботу «Ипсвич» обыграл на своём поле «Хаддерсфилд Таун» со счётом 2:0. После финального свистка на радостях болельщики массово выбежали на футбольное поле. Понять их можно, ведь «Ипсвич» не играл в Премьер-лиге очень давно – с сезона 2001/2002. Теперь «трактористы» возвращаются в элиту английского футбола.
Напомним, что первую прямую путёвку в Премьер-лигу завоевал «Лестер» - команда выиграла Чемпионшип.
Протокол игры
|(1:0) Бёрнс Уэс27'
|(2:0) Хатчинсон Омари48'
Гладки Вацлав 90' (Уолтон Кристиан ( 90' ) •Туанзебе Аксел•Вулфенден Люк•Берджесс Кэмерон•Дэвис Лейф•Морси Сэм•Луонго Массимо 84' (Тейлор Джек ( 84' ) •Бёрнс Уэс 74' (Джексон Кэйден ( 74' ) •Чаплин Конор 74' (Мур Киффер ( 74' ) •Хатчинсон Омари 86' •Хирст Джордж 74' (Сармиенто Джереми ( 74' )
Максвелл Кристофер•Пирсон Мэттью•Хелик Михал•Эдвардс Томас 75' (Броди Спенсер ( 75' ) •Тёртон Оливер•Уильес Бен•Рудони Джэк 30' (Матос Алекс ( 30' 77') •Касуми Дэвид 62' (Радулович Боян ( 62' ) •Джексон Бен•Уорд Даниэль 62' (Корома Джош ( 62' ) •Хили Рис 62' (Иорпенда Том ( 62' )
Запасные: Беллагамби Джозуэ•Николлс Ли•Экклстон Нео•Джонс Патрик
Сегодня. Стадион "Портман Роад " (Ипсвич).
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