«Ипсвич» вернулся в АПЛ спустя 22 года

По итогам регулярного сезона Чемпионшипа «Ипсвич» занял второе место в турнирной таблице. Таким образом, команда получила билет в топ-дивизион.

В субботу «Ипсвич» обыграл на своём поле «Хаддерсфилд Таун» со счётом 2:0. После финального свистка на радостях болельщики массово выбежали на футбольное поле. Понять их можно, ведь «Ипсвич» не играл в Премьер-лиге очень давно – с сезона 2001/2002. Теперь «трактористы» возвращаются в элиту английского футбола.

Напомним, что первую прямую путёвку в Премьер-лигу завоевал «Лестер» - команда выиграла Чемпионшип.