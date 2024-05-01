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Англия. Чемпионшип

Варди снова будет играть в АПЛ

01 Мая 2024 • 14:47 Комментировать

Переговоры между нападающим Джейми Варди и «Лестером» оказались успешными. Как сообщает the Sun, 37-летний футболист договорился о продлении контракта с клубом ещё на один сезон – до середины 2025 года.

Напомним, что «Лестер» уже обеспечил себе победу в Чемпионшипе и повышение в классе до топ-дивизиона - до Премьер-лиги. В нынешнем сезоне Варди провёл 36 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 20 голов и два голевых паса на партнёров.

Добавим, что Джейми Варди выступает за «Лестер» уже очень давно – с лета 2012 года. Ранее в АПЛ форвард забил 136 голов в 307 играх.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Джейми Варди
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