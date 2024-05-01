«Лестер», вернувшийся в АПЛ, принял решение по Варди

Опытный английский центрфорвард Джейми Варди продолжит выступать за «Лестер», об этом сообщает аккаунт DeadlineDayLive со ссылкой на источник.

Руководство клуба собирается подписать с нападающим новое трудовое соглашение. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2024 года. За «Лестер» Джейми выступает с лета 2012-го.

В нынешнем сезоне Чемпионшипа Варди провел 34 поединка, в которых записал на свой счет 18 забитых мячей (четыре – с пенальти) и две результативные передачи. «Лестер» досрочно гарантировал себе возвращение в Премьер-лигу.