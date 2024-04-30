«Саутгемптон» готов продать своего защитника за 20 миллионов евро

«Саутгемптон» ближайшим летом будет готов расстаться со своим центральным защитником Амелем Беллой-Кочапом. По информации от авторитетного журналиста Фабрицио Романо, на немце висит ценник в размере 20 миллионов евро.

Источник сообщает, что в услугах Беллы-Кочапа заинтересован целый ряд клубов из Англии, Германии и Италии. Если «Саутгемптон» не сможет выйти в Премьер-лигу, футболист станет настаивать на уходе.

Напомним, Амель к 22 годам успел дебютировать за сборную Германии и провести за команду несколько матчей. Нынешний сезон Белла-Кочап проводит на правах аренды за ПСВ Эйндховен.