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Англия. Чемпионшип

«Саутгемптон» готов продать своего защитника за 20 миллионов евро

30 Апреля 2024 • 10:57 Комментировать
Лидс
...
Саутгемптон
04.05 14:30

«Саутгемптон» ближайшим летом будет готов расстаться со своим центральным защитником Амелем Беллой-Кочапом. По информации от авторитетного журналиста Фабрицио Романо, на немце висит ценник в размере 20 миллионов евро.

Источник сообщает, что в услугах Беллы-Кочапа заинтересован целый ряд клубов из Англии, Германии и Италии. Если «Саутгемптон» не сможет выйти в Премьер-лигу, футболист станет настаивать на уходе.

Напомним, Амель к 22 годам успел дебютировать за сборную Германии и провести за команду несколько матчей. Нынешний сезон Белла-Кочап проводит на правах аренды за ПСВ Эйндховен.

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