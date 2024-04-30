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Англия. Чемпионшип

«Лестер» стал победителем Чемпионшипа

30 Апреля 2024 • 00:02 Комментировать
Престон Норт Энд
0:3
Лестер

«Лестер» снова завоевал чемпионство – на этот раз в Чемпионшипе.

«Лисы» ещё в прошлом туре гарантировали себе путёвку в Премьер-лигу, а теперь стали досрочными чемпионами второй по силе лиги Англии. В поединке 45-го тура коллектив Энцо Марески одолел «Престон» (3:0), увеличив отрыв от ближайшего преследователя – «Лидса» – до семи очков. До завершения регулярного сезона в Чемпионшипе осталось провести всего один тур.

Напомним, «Лестер» вылетел из АПЛ в прошлом году, заняв 18-е место.

Борьбу за вторую путёвку в элитный дивизион продолжают вести «Лидс» и «Ипсвич». Обе команды набрали по 90 баллов, при этом «Ипсвич» провёл на одну игру меньше.

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