«Лестер» стал победителем Чемпионшипа

«Лестер» снова завоевал чемпионство – на этот раз в Чемпионшипе.

«Лисы» ещё в прошлом туре гарантировали себе путёвку в Премьер-лигу, а теперь стали досрочными чемпионами второй по силе лиги Англии. В поединке 45-го тура коллектив Энцо Марески одолел «Престон» (3:0), увеличив отрыв от ближайшего преследователя – «Лидса» – до семи очков. До завершения регулярного сезона в Чемпионшипе осталось провести всего один тур.

Напомним, «Лестер» вылетел из АПЛ в прошлом году, заняв 18-е место.

Борьбу за вторую путёвку в элитный дивизион продолжают вести «Лидс» и «Ипсвич». Обе команды набрали по 90 баллов, при этом «Ипсвич» провёл на одну игру меньше.