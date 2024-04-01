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Англия. Чемпионшип

Ширан посетил важнейшую игру «Ипсвича», он болеет за команду с детства

01 Апреля 2024 • 22:03 Комментировать
Ипсвич
3:2
Саутгемптон

В конце текущего сезона английского Чемпионшипа «Ипсвич» участвует в напряжённой борьбе за прямой выход в АПЛ. Всемирно известный певец и болельщик команды Эд Ширан посетил первоапрельскую игру «Ипсвича» против прямого конкурента за выход в элиту – «Саутгемптона».

Команда явно порадовала своего звёздного болельщика, а также спонсора – «Ипсвич» одержал над «святыми» волевую победу со счётом 3:2 и временно взлетел аж на первое место с 87 баллами. У второй команды таблицы, «Лидса», 85 баллов, но игра в запасе. «Лестер», также обладающий игрой в запасе, идёт на третьем месте с 83 баллами.

Эд Ширан стал спонсором «Ипсвича» в 2021 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Ипсвич Эд Ширан

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