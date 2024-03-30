Брат Беллингема установил рекорд Чемпионшипа последних лет

Полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем проводит успешный сезон во второй по силе английской лиге.

18-летний футболист отметился забитым мячом в пятничном поединке 39-го тура против «Кардиффа», который завершился победой «чёрных котов» со счётом 2:0. В активе Беллингема теперь семь голов в нынешнем розыгрыше Чемпионшипа – лучший показатель для игроков в возрасте до 18 лет со времён Харви Эллиотта, отличившегося семь раз в сезоне-2020/21 в составе «Блэкберна».

Напомним, что Эллиотт выступал за «Блэкберн» на правах аренды из «Ливерпуля». Сейчас англичанину 20 лет, и он регулярно играет за «красных».

Джоб Беллингем проводит в «Сандерленде» свой первый сезон. По слухам, в его подписании заинтересован «Ювентус».