Ильяс Шаир, представляющий «Куинз Парк Рейнджерс» и сборную Марокко, получил реальный уголовный срок из-за нападения на человека.

Как напоминает BBC, это случилось в 2020 году в Антверпене (Бельгия). Футболист на отдыхе вступил в конфликт с Нильсом Т.

После перепалки игрок нанёс удар камнем по голове Нильсу и проломил ему череп. Нильс находился при смерти, но медики сделали всё возможное и смогли спасти пострадавшего.

Суд назначил Ильясу Ширу гол тюремного заключения, но предоставил, но с годичной отсрочкой.

В свою очередь, клуб Чемпионшипа «КПР» разрешит ему играть, пока Ильяс будет оспаривать данное решение.