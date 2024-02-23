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Англия. Чемпионшип

Футболист сборной Марокко приговорен к тюремному сроку за нападение на человека

23 Февраля 2024 • 23:31 Комментировать
КПР
...
Ротерхэм
Через 17 ч. 56 мин.

Ильяс Шаир, представляющий «Куинз Парк Рейнджерс» и сборную Марокко, получил реальный уголовный срок из-за нападения на человека.

Как напоминает BBC, это случилось в 2020 году в Антверпене (Бельгия). Футболист на отдыхе вступил в конфликт с Нильсом Т.

После перепалки игрок нанёс удар камнем по голове Нильсу и проломил ему череп. Нильс находился при смерти, но медики сделали всё возможное и смогли спасти пострадавшего.

Суд назначил Ильясу Ширу гол тюремного заключения, но предоставил, но с годичной отсрочкой.

В свою очередь, клуб Чемпионшипа «КПР» разрешит ему играть, пока Ильяс будет оспаривать данное решение.

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