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Англия. Чемпионшип

Бывший хавбек «Рубина» М'Вила нашёл новый клуб в Чемпионшипе официально

19 Февраля 2024 • 18:21 Комментировать

Янн М'Вила, бывший хавбек казанского «Рубина» и сборной Франции обрёл новый клуб – это «Вест Бромвич» из английского Чемпионшипа. О переходе игрока сообщает пресс-служба «дроздов», контракт стороны заключили сроком до конца сезона.

Французскому футболисту 33 года. Без клуба он уже более полугода – с 1 июля 2023 года, тогда Янн покинул свой предыдущий клуб, «Олимпиакос» из Пирея – в Греции француз провёл три года карьеры.

М'Вила является воспитанником «Ренна». С 2013 по 2018 годы принадлежал казанскому «Рубину», уходил в аренду в «Интер», «Сандерленд». После в его карьере до перехода в «Олимпиакос» был французский «Сент-Этьен».


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Вест Бромвич Янн М'Вила
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