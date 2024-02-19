Янн М'Вила, бывший хавбек казанского «Рубина» и сборной Франции обрёл новый клуб – это «Вест Бромвич» из английского Чемпионшипа. О переходе игрока сообщает пресс-служба «дроздов», контракт стороны заключили сроком до конца сезона.

Французскому футболисту 33 года. Без клуба он уже более полугода – с 1 июля 2023 года, тогда Янн покинул свой предыдущий клуб, «Олимпиакос» из Пирея – в Греции француз провёл три года карьеры.

М'Вила является воспитанником «Ренна». С 2013 по 2018 годы принадлежал казанскому «Рубину», уходил в аренду в «Интер», «Сандерленд». После в его карьере до перехода в «Олимпиакос» был французский «Сент-Этьен».