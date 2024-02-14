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Англия. Чемпионшип

Варди снова забил - и «Лестер» оторвался от «Лидса» уже на двенадцать очков

14 Февраля 2024 • 04:22 Комментировать
Лестер
2:0
Шеффилд Уэнсдей

Практически решенным выглядит вопрос о возвращении «Лестера» в высшую лигу английского футбола. В матче тридцать второго тура Чемпионшипа «лисы» забили два безответных мяча «Шеффилд Уэнсдэй», причем один из них на свой счет записал неувядающий ветеран Джейми Варди.

И теперь у «Лестера» 78 очков - на двенадцать больше, чем у идущего вторым «Лидса». Третье место занимает другой неудачник прошлогоднего сезона АПЛ - «Саутгемптон». У него 64 очка.

Очень плохо идут дела у «Куинз Парк Рейнджерс», «Шеффилд Уэнсдэй» и «Ротерхэма» - именно эти три клуба занимают места в арьергарде турнирной таблицы второго по престижу дивизиона английского футбола.
 

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Евро-Футбол.Ру,
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