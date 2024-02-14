Варди снова забил - и «Лестер» оторвался от «Лидса» уже на двенадцать очков

Практически решенным выглядит вопрос о возвращении «Лестера» в высшую лигу английского футбола. В матче тридцать второго тура Чемпионшипа «лисы» забили два безответных мяча «Шеффилд Уэнсдэй», причем один из них на свой счет записал неувядающий ветеран Джейми Варди.

И теперь у «Лестера» 78 очков - на двенадцать больше, чем у идущего вторым «Лидса». Третье место занимает другой неудачник прошлогоднего сезона АПЛ - «Саутгемптон». У него 64 очка.

Очень плохо идут дела у «Куинз Парк Рейнджерс», «Шеффилд Уэнсдэй» и «Ротерхэма» - именно эти три клуба занимают места в арьергарде турнирной таблицы второго по престижу дивизиона английского футбола.

