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Англия. Чемпионшип

​Беллингем оценил выходные, упомянув брата

11 Февраля 2024 • 17:55 Комментировать

В субботу «Реал» на своём поле разгромил «Жирону» со счётом 4:0 и упрочил лидерство в чемпионате Испании. Полузащитник Джуд Беллингем получил травму, но до того момента успел оформить дубль.

В тот же день «Сандерленд» в Чемпионшипе обыграл на своём поле «Плимут Аргайл» с результатом 3:1. Один из голов в составе «чёрных котов» на свой счёт записал Джоб Беллингем.

Джуд Беллингем опубликовал в социальной сети фото своего брата Джоба, празднующего гол.

«Хорошие выходные», - так подписал фото хавбек «Реала», который в ближайшее время будет восстанавливаться от повреждения лодыжки. 

Стало известно, сколько времени пропустит Беллингем

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Реал Мадрид Сандерленд Джуд Беллингем Джоб Беллингем ещё теги
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