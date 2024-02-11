​Беллингем оценил выходные, упомянув брата

В субботу «Реал» на своём поле разгромил «Жирону» со счётом 4:0 и упрочил лидерство в чемпионате Испании. Полузащитник Джуд Беллингем получил травму, но до того момента успел оформить дубль.

В тот же день «Сандерленд» в Чемпионшипе обыграл на своём поле «Плимут Аргайл» с результатом 3:1. Один из голов в составе «чёрных котов» на свой счёт записал Джоб Беллингем.

Джуд Беллингем опубликовал в социальной сети фото своего брата Джоба, празднующего гол.

«Хорошие выходные», - так подписал фото хавбек «Реала», который в ближайшее время будет восстанавливаться от повреждения лодыжки.

Стало известно, сколько времени пропустит Беллингем