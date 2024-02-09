Экс-игрок «Рубина» М’Вила переходит в английский клуб

Французский полузащитник Янн М’Вила, поигравший в чемпионате России за казанский «Рубин», может продолжить карьеру в «Вест Бромвиче». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Санти Ауна.
Как стало известно источнику, стороны ведут переговоры о подписании контракта. Сделка может быть оформлена в ближайшие дни. Контракт будет рассчитан до окончания нынешнего сезона.
Последним местом работы М’Вила был пирейский «Олимпиакос», цвета которого он защищал с 2020 года. Летом он покинул греческий клуб.
«Вест Бромвич» в этом сезоне выступает в Чемпионшипе. По итогам 29 туров команда занимает пятое место в таблице.
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