Экс-игрок «Рубина» М’Вила переходит в английский клуб

Французский полузащитник Янн М’Вила, поигравший в чемпионате России за казанский «Рубин», может продолжить карьеру в «Вест Бромвиче». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Санти Ауна.

Как стало известно источнику, стороны ведут переговоры о подписании контракта. Сделка может быть оформлена в ближайшие дни. Контракт будет рассчитан до окончания нынешнего сезона.

Последним местом работы М’Вила был пирейский «Олимпиакос», цвета которого он защищал с 2020 года. Летом он покинул греческий клуб.

«Вест Бромвич» в этом сезоне выступает в Чемпионшипе. По итогам 29 туров команда занимает пятое место в таблице.