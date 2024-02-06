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Англия. Чемпионшип

​«Барселона» нацелилась на игрока из второго дивизиона Англии

06 Февраля 2024 • 23:18 Комментировать

После ухода Серхио Бускетса «Барселона» так и не нашла качественного центрального полузащитника. Каталонцы рассчитывали на Ориоля Ромелу, однако он не демонстрирует того уровня, которого от него ожидали.

Как сообщает TodoFichajes, основной целью «Барселоны» стал полузащитник «Лестера» Уилфред Ндиди. Спортивный директор «сине-гранатовых» Деку контактирует с агентом 27-летнего игрока. После завершения сезона каталонцы планируют сделать предложение Ндиди.

Действующий контракт Нидиди рассчитан до конца июня, то есть подписать игрока можно будет бесплатно. Футболист настроен уйти из «Лестера» в более статусный клуб, даже если команда вернётся в Премьер-лигу.

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