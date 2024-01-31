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Англия. Чемпионшип

«Ювентус» презентовал Алькараса официально

31 Января 2024 • 23:27 Комментировать

Центральный полузащитник «Саутгемптона» Карлос Алькарас официально перешёл в туринский «Ювентус». Об этом сообщает пресс-служба «бьянконери».

«Юве» взял новичка в аренду до конца текущего сезона, в соглашении имеется опция выкупа футболиста за 49,5 млн евро. Transfermarkt отмечает, что за аренду игрока туринский клуб заплатил 3,9 млн евро.

Алькарасу 21 год, в этом сезоне в «Саутгемптоне» аргентинский хавбек принял участие в 26 официальных матчах, оформил в них четыре забитых гола и три голевые передачи. Текущий контракт молодого аргентинца со «святыми» рассчитан до конца сезона-2027/28.

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