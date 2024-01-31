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Англия. Чемпионшип

«Ювентус» близок к трансферу аргентинского полузащитника

31 Января 2024 • 10:01 Комментировать

Полузащитник английского «Саутгемптона» Карлос Алькарас может покинуть Туманный Альбион и переехать в Италию. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио.

По сведениям источника, в услугах 21-летнего аргентинского хавбека заинтересован туринский «Ювентус». Стороны близки к завершению переговорного процесса. «Старая синьора» планирует арендовать игрока до конца сезона с правом последующего выкупа за 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Алькарас провел 23 поединка в Чемпионшипе. Полузащитник отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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