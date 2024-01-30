​Защитник «Ливерпуля» может перейти в клуб Чемпионшипа

Защитник Натаниэль Филлипс может снова покинуть «Ливерпуль» в ближайшие дни. Как сообщает в социальных сетях журналист Пол Джойс, интерес к 26-летнему футболисту проявляет «Кардифф Сити». Валлийцы хотят арендовать Филлипса на вторую часть нынешнего сезона.

Натаниэль Филлипс вернулся в «Ливерпуль» в начале января. В первой части сезона футболист выступал в аренде за «Селтик». В восьми матчах за клуб из Глазго Филлипс результативными действиями не отмечался.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Натаниэля Филлипса в 4 миллиона евро.