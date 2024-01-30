«Лацио» нацелился на английского форварда

Форвард «Плимута» Морган Уиттакер может сменить Туманный Альбион на Италию. По сообщениям в соцсетях журналиста Фабрицио Романо, заинтересованность в подписании 23-летнего английского игрока проявляет римский «Лацио».

Столичный клуб переключил внимание на Уиттакера после того, как не смог договориться о трансфере нападающего «Сандерленда» Джека Кларка. Трансферная стоимость Моргана оценивается в три миллиона евро.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 31 поединке «Плимута». Уиттакер записал на свой счет 16 забитых мячей и семь результативных передач.