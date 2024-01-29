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Англия. Чемпионшип

​«Лестер» закрывает трансфер хавбека «Интера» - названы условия

29 Января 2024 • 19:17 Комментировать

Стефано Сенси переезжает в Англию. «Лестер» в ближайшие часы закроет трансфер 28-летнего полузащитника из «Интера», о чём в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, «Лестер» арендует Сенси за 500 тысяч евро. В сделке будет прописана опция обязательного выкупа игрока за 2 миллиона евро в случае выхода «лис» в Премьер-лигу. На текущий момент команда довольно уверенно лидирует в Чемпионшипе.

В сезоне 2023/2024 Стефано Сенси поучаствовал только в четырёх официальных матчах «Интера». Результативными действиями хавбек не отмечался.

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