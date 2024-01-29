«Лацио» предлагал 16 миллионов за полузащитника из Англии

Атакующий полузащитник Джек Кларк, правами на которого владеет английский «Сандерленд», попал в сферу интересов римского «Лацио». Об этом в социальных сетях сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным источника, итальянцы сделали предложение по трансферу игрока, однако английская сторона ответила отказом. «Сандерленд» не устроили 16 миллионов евро, которые «орлы» были готовы заплатить за Кларка.

В нынешнем сезоне полузащитник провел в составе «чёрных котов» 31 поединок во всех турнирах. Джек записал на свой счет 13 забитых мячей и три голевые передачи.