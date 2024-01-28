Вингер «Сандерленда» Джек Кларк мог продолжить карьеру в Италии. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, неназванный итальянский клуб предложил «Сандерленду» 16 миллионов евро за 23-летнего футболиста. Отмечается, что английский клуб не собирается продавать Кларка, а летом потребует с потенциальных покупателей 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Кларк принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и записал на свой счет три результативные передачи.

Контракт футболиста с «Сандерлендом» рассчитан до середины 2026 года. Портал Transfermark оценивает стоимость Кларка в 15 миллионов евро.