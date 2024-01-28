Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

«Сандерленд» отказался продавать Кларка в Италию слухи

28 Января 2024 • 17:14 Комментировать
Мидлсбро
...
Сандерленд
04.02 15:00

Вингер «Сандерленда» Джек Кларк мог продолжить карьеру в Италии. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, неназванный итальянский клуб предложил «Сандерленду» 16 миллионов евро за 23-летнего футболиста. Отмечается, что английский клуб не собирается продавать Кларка, а летом потребует с потенциальных покупателей 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Кларк принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и записал на свой счет три результативные передачи.

Контракт футболиста с «Сандерлендом» рассчитан до середины 2026 года. Портал Transfermark оценивает стоимость Кларка в 15 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сандерленд Джек Кларк трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИДЛСБРО САНДЕРЛЕНД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Зидан выбрал клуб, который хочет тренировать ​«Манчестер Юнайтед» может возглавить известный немецкий тренер ​Лапорта выбрал тренера, который может заменить Хави в «Барселоне» ​Месси жёстко поругался с тренером, «Реал» избавится от лидера ради Мбаппе, а у «Барселоны» будет новый тренер – в главных слухах недели «Зенит» покупает экс-игрока «Реала», «Спартак» – форварда из Коста-Рики, а Нобоа попрощался с Россией: главные трансферы и слухи недели ​«Барселона» приняла решение по будущему Хави после вылета из Кубка Испании Как играл Роналду против Месси: От первой встречи до «Последнего танца» ​Клоппа хотят видеть в испанском суперклубе ​Гвардиола нанёс ответный удар президенту УЕФА ​Анчелотти высказался о решении Клопп покинуть «Ливерпуль»
«Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» ​Гвардиола может шокировать решением по будущему при вылете «Манчестер Сити» из АПЛ «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии» ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу
Спортивные новости
«Трактор» в результативном матче переиграл «Авангард» в КХЛ Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open, но установил много рекордов «Адмирал» в овертайме вырвал победу у «Салавата Юлаева» в матче КХЛ «Спартак» по буллитам обыграл «Динамо» в КХЛ Россиянин Шевченко теперь будет выступать за Казахстан Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
89 мин
КПР КПР
Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун
0
0
2.06 3.25 3.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Января
17:14 · Англия. Чемпионшип
«Сандерленд» отказался продавать Кларка в Италию слухи
27 Января
20:07 · Англия. Чемпионшип
​Сенси достанется «Лестеру» за 3 миллиона евро 1
17:16 · Англия. Чемпионшип
​Игрок «Сандерленда» отказался играть – заявление клуба официально
24 Января
19:06 · Англия. Чемпионшип
​Сенси переходит из «Интера» в английский клуб
16:14 · Англия. Чемпионшип
​«Уиган» вошёл в историю английского футбола
11:21 · Англия. Премьер-лига
Каррик – о поражении от «Челси»: «Соперник на уровень выше нас»
23 Января
12:54 · Англия. Премьер-лига
Мареска: «Челси» удивил нас, когда вернул из аренды Казадеи» 1
20 Января
11:29 · Англия. Чемпионшип
Сенси в шаге от перехода в английский клуб
18 Января
23:19 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» определилась с главной трансферной целью слухи
17:14 · Англия. Премьер-лига
«Миллуолл» арендовал защитника «Тоттенхэма» официально
09:29 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» отправит Тангангу в Чемпионшип
17 Января
19:31 · Англия. Премьер-лига
«Лутон Таун» усилил оборону защитником из «Рединга»
14:42 · Англия. Премьер-лига
«Челси» возобновил интерес к левому защитнику «Саутгемптона»
11:23 · Англия. Премьер-лига
Опытный защитник «Тоттенхэма» может перебраться в Чемпионшип
15 Января
13:04 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Траоре больше интересуются «Крылья Советов»
Все новости
Рекомендуем