​Сенси достанется «Лестеру» за 3 миллиона евро

Мы уже сообщали о том, что лидирующий в Чемпионшипе «Лестер», не так давно становившийся чемпионом Англии, положил глаз на полузащитника миланского «Интера» Стефано Сенси. Уже в начале следующей недели Сенси отправится на Туманный Альбион и будет помогать «Лестеру» вернуться в высший свет английского футбола.

Сделка, как уточняет fcinter1908.it, обойдется «лисам» в три миллиона евро, хотя по данным портала transfermarkt, он стоит четыре миллиона. Сенси выступает за миланский «Интер» с 2019 года, хотя клуб регулярно отправлял его в аренду - то в «Сампдорию», то в «Монцу».