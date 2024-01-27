Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

​Сенси достанется «Лестеру» за 3 миллиона евро

27 Января 2024 • 20:07 Комментировать (1)

Мы уже сообщали о том, что лидирующий в Чемпионшипе «Лестер», не так давно становившийся чемпионом Англии, положил глаз на полузащитника миланского «Интера» Стефано Сенси. Уже в начале следующей недели Сенси отправится на Туманный Альбион и будет помогать «Лестеру» вернуться в высший свет английского футбола.

Сделка, как уточняет fcinter1908.it, обойдется «лисам» в три миллиона евро, хотя по данным портала transfermarkt, он стоит четыре миллиона. Сенси выступает за миланский «Интер» с 2019 года, хотя клуб регулярно отправлял его в аренду - то в «Сампдорию», то в «Монцу».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лестер Стефано Сенси ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
InterSan
27 Января 2024 в 20:21
И что он там будет делать?????
Он же хрусталик!!!! Парень одаренный, но травмы все перевернули. А в Чемпионшипе - он вылетит уже в первом тайме первой игры.
​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» готовит чистку состава - названа первая жертва ​Гвардиола подтвердил уход из «Манчестер Сити» полузащитника ​«Манчестер Юнайтед» может возглавить известный немецкий тренер Лэмпард назвал причину провала Салаха и де Брёйне в «Челси» «Манчестер Юнайтед» может заменить Онана – на прицеле топ-вратарь ​«Барселона» приняла решение по будущему Хави после вылета из Кубка Испании «Зенит» покупает экс-игрока «Реала», «Спартак» – форварда из Коста-Рики, а Нобоа попрощался с Россией: главные трансферы и слухи недели ​Гвардиола нанёс ответный удар президенту УЕФА За счёт чего «Байер» стал главным претендентом на победу в Бундеслиге Как играл Роналду против Месси: От первой встречи до «Последнего танца»
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» ​Гвардиола может шокировать решением по будущему при вылете «Манчестер Сити» из АПЛ Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии» ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме
Спортивные новости
«Спартак» по буллитам обыграл «Динамо» в КХЛ Россиянин Шевченко теперь будет выступать за Казахстан Соболенко во второй раз подряд выиграла Australian Open Медведев, проигрывая 0:2 по сетам, переиграл Зверева и вышел в финал Australian Open «Металлург» обыграл «Адмирал» в КХЛ и обеспечил себе участие в Кубке Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Миллуолл Миллуолл
Престон Норт Энд Престон Норт Энд
1
1
2.12 3.30 3.40
Видео
Окончен
Сандерленд Сандерленд
Сток Сити Сток Сити
3
1
1.91 3.40 4.00
Видео
28.01.24 в 16:30
КПР КПР
Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун
2.06 3.25 3.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Января
20:07 · Англия. Чемпионшип
​Сенси достанется «Лестеру» за 3 миллиона евро 1
17:16 · Англия. Чемпионшип
​Игрок «Сандерленда» отказался играть – заявление клуба официально
24 Января
19:06 · Англия. Чемпионшип
​Сенси переходит из «Интера» в английский клуб
16:14 · Англия. Чемпионшип
​«Уиган» вошёл в историю английского футбола
11:21 · Англия. Премьер-лига
Каррик – о поражении от «Челси»: «Соперник на уровень выше нас»
23 Января
12:54 · Англия. Премьер-лига
Мареска: «Челси» удивил нас, когда вернул из аренды Казадеи» 1
20 Января
11:29 · Англия. Чемпионшип
Сенси в шаге от перехода в английский клуб
18 Января
23:19 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» определилась с главной трансферной целью слухи
17:14 · Англия. Премьер-лига
«Миллуолл» арендовал защитника «Тоттенхэма» официально
09:29 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» отправит Тангангу в Чемпионшип
17 Января
19:31 · Англия. Премьер-лига
«Лутон Таун» усилил оборону защитником из «Рединга»
14:42 · Англия. Премьер-лига
«Челси» возобновил интерес к левому защитнику «Саутгемптона»
11:23 · Англия. Премьер-лига
Опытный защитник «Тоттенхэма» может перебраться в Чемпионшип
15 Января
13:04 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Траоре больше интересуются «Крылья Советов»
14 Января
17:29 · Англия. Чемпионшип
​Фанат «Болтона» умер после остановки сердца на стадионе – матч был прерван
Все новости
Рекомендуем