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Англия. Чемпионшип

​Игрок «Сандерленда» отказался играть – заявление клуба официально

27 Января 2024 • 17:16 Комментировать
Сандерленд
...
Сток Сити
1 2.00 X 3.50 2 3.75
Через 0 ч. 34 мин.

Английский «Сандерленд» на своём официальном сайте опубликовал заявление. Полузащитник Алекс Притчард отказался выполнять условия контракта.

«В пятницу утром Алекс Притчард сообщил клубу, что он больше не доступен для выбора. Впоследствии он отказался участвовать в сегодняшнем матче. Полузащитник также выразил желание немедленно покинуть «Сандерленд», - говорится в сообщении клуба.

В 25 матчах сезона 2023/2024 Притчард забил один гол и отдал пять голевых передач на партнёров.  

Отметим, что действующий контракт Алекса Притчарда рассчитан до конца текущего сезона. «Сандерленд» сейчас занимает 10-е место в таблице Чемпионшипа.

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Евро-Футбол.Ру,
Сандерленд Алекс Притчард

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