​Сенси переходит из «Интера» в английский клуб

Полузащитник Стефано Сенси вот-вот примерит на себе футболку «Лестера». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, сделка по трансферу 28-летнего игрока из «Интера» находится на завершающей стадии. Речь идёт о полноценном переходе, а не об аренде.

В сезоне 2023/2024 Сенси поучаствовал только в четырёх матчах «Интера», суммарно проведя на футбольном поле около 65 минут. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 4 миллиона евро.

«Лестер» на текущий момент располагается на первой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа – второго по рангу дивизиона Англии.