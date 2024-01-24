Во вторник в третьем по рангу футбольном дивизионе Англии встречались «Уиган» и «Уиком». Хозяева поля отпраздновали победу с минимальным счётом 1:0. Единственный гол Чарли Хьюз забил на 110-й минуте. Это самый поздний гол в истории английского футбола, о чём сообщает Mirror.

Стоит сказать, что ко второму тайму этого матча было добавлено 19 минут. Это связано с травмой арбитра – ему потребовалась замена.

Таким образом, «Уиган» вошёл в историю английского футбола как команда, забившая позднее всего, если не брать в расчёт экстра-таймы.

Напомним, что относительно недавно – в 2013 году – «Уиган» выигрывал Кубок Англии.