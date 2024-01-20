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Англия. Чемпионшип

Сенси в шаге от перехода в английский клуб

20 Января 2024 • 11:29 Комментировать
Интер Милан
0:0
Аталанта
отменен

Полузащитник миланского «Интера» Стефано Сенси находится в шаге от перехода в зарубежную команду. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, итальянец вскоре отправится к своему соотечественнику Энцо Мареске, который возглавляет английский «Лестер».

Источник сообщает, что «Интер» получит за своего полузащитника 2 миллиона евро компенсации. Контракт футболиста с миланским клубам истекает в конце нынешнего сезона.

«Лестер» в данный момент возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа и мчится обратно в АПЛ. Сенси в этом сезоне провёл 3 матча в итальянской Серии А, где не отметился ни одним результативным действием.

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