​Фанат «Болтона» умер после остановки сердца на стадионе – матч был прерван

В субботу в Первой лиге Англии был прерван матч между «Болтоном» и «Челтенхэм Таун». Причина заключалась в том, что болельщику местной команды стало плохо. К сожалению, 71-летний Иэн Перслоу скончался...

«Медики и парамедики на стадионе оказали 71-летнему мужчина продолжительную сердечно-лёгочную реанимацию. Затем его доставили в больницу, где он трагически скончался», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

«Болтон» выразил соболезнования родным и близким умершего.

«Болтон» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице третьего по рангу дивизиона Англии.