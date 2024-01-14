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Англия. Чемпионшип

​Фанат «Болтона» умер после остановки сердца на стадионе – матч был прерван

14 Января 2024 • 17:29 Комментировать

В субботу в Первой лиге Англии был прерван матч между «Болтоном» и «Челтенхэм Таун». Причина заключалась в том, что болельщику местной команды стало плохо. К сожалению, 71-летний Иэн Перслоу скончался...

«Медики и парамедики на стадионе оказали 71-летнему мужчина продолжительную сердечно-лёгочную реанимацию. Затем его доставили в больницу, где он трагически скончался», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

«Болтон» выразил соболезнования родным и близким умершего.

«Болтон» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице третьего по рангу дивизиона Англии.

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Болтон
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