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Англия. Чемпионшип

​В Англии сорвался второй матч за день

13 Января 2024 • 19:39 Комментировать

В Первой лиге Англии сразу два субботних матча были прерваны. Как мы уже сообщали, игра между «Редингом» и «Порт Вейл» была остановлена после того, как на футбольное поле массово вторглись фанаты местной команды. Дело в том, что поклонники «Рединга» протестуют против владельцев клуба.

Теперь появилась информация о срыве ещё одной игры – игры между «Болтоном» и «Челтенхэм Таун». Этот матч прервался из-за инцидента с одним из зрителей – человеку понадобилась медицинская помощь. Пресс-служба «Болтона» сообщает, что игра пройдёт в другой день. Клуб выразил поддержку семье фаната и пообещал обнародовать дополнительную информацию позже.

Первая лига – третий по рангу дивизион Англии.

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