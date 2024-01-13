​В Англии прерван матч – фанаты массово вторглись на поле

В субботу вечером в Первой лиге, в третьем по рангу футбольном дивизионе Англии, проходил матч между «Редингом» и «Порт Вейл». В какой-то момент на футбольное поле массово вторглись фанаты местной команды. Игра прервана. Видео с беспорядками на стадионе появились в социальных сетях.

Местные СМИ рассказывают о том, что фанаты «Рединга» выступают против владельцев клуба, и именно этим вызвано их поведение.

Стоит сказать, что «Рединг» в настоящий момент занимает 21-е место в турнирной таблице своей лиги. В своё время эта команда выступала в топ-дивизионе. Стоит сказать, что за «Рединг» выступал российский футболист Павел Погребняк.