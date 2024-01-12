Мареска назвал Сенси главной трансферной целью «Лестера»

Всё меньше преград остаётся для того, чтобы игрок «Интера» Стефано Сенси стал частью «Лестера». Ранее сам Сенси выражал желание присоединиться к «лисам», теперь и главный тренер «Лестера» Энцо Мареска заявил, что Сенси является приоритетной целью для его команды. Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, что «Лестер», вероятно, с большим отрывом выиграет Чемпионшип в этом сезоне и вернётся в АПЛ. Сейчас у «лис» 65 баллов в копилке, а у «Ипсвича», что идёт вторым, всего 55. От третьего места «Лестер» оторвался на великолепные 13 очков. Занимает третье место недавно вылетевший из АПЛ вместе с «Лестером» «Саутгемптон».