Игрок «Интера» согласился на переход в «Лестер»

Полузащитник миланского «Интера» Стефано Сенси готов переехать в Англию.

28-летний футболист редко появляется на поле в текущем сезоне, а его контракт истекает уже через полгода. Интерес к итальянцу проявил английский «Лестер», выступающий в Чемпионшипе. Как сообщает журналист Фабрицио Бьязин, хавбек уже дал добро на переход в стан «лис». В настоящий момент «Интер» ждёт, когда поступит официальное предложение.

Стефано Сенси принял участие в четырёх матчах «нерадзурри» в нынешней кампании, проведя на поле в сумме всего 65 минут. Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 4 млн евро.