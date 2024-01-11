​Марш: «Я умолял «Лидс» оставить Бьелсу»

Бывший тренер «Лидса» Джесси Марш вспомнил, как в конце февраля 2022 года сменил Марсело Бьелсу у руля команды.

«Когда я переходил в «Лидс», мои аналитики сказали, что в течение трёх лет вероятность вылета команды из АПЛ составляет 84%. Клуб тоже это знал. Истории «Брайтона» и «Брентфорда» очень уникальны, да и можно взглянуть на «Лестер».

Я знал, что еду в ров со львами. Но я согласился, потому что мне нравились люди в клубе – у нас были общие взгляды. Я чувствовал, что «Лидс» - клуб с большим сердцем, но знал, что это будет серьёзный вызов.

Сначала я не хотел соглашаться. Когда они позвонили мне, я умолял их оставить Бьелсу. Но они дошли до момента, когда почувствовали, что нужны перемены», - сказал Марш в подкасте Up Front.

Джесси Марш проработал в «Лидсе» почти год.