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Англия. Чемпионшип

​Стало известно, кто сменил Руни в «Бирмингеме»

11 Января 2024 • 05:46 Комментировать

Уэйн Руни был уволен с поста наставника «Бирмингема», однако свято место, как известно, долго не пустует. Руководство клуба объявило о том, что его новым тренером стал Тони Моубрей. Именно он будет пытаться спасти клуб от вылета из Чемпионшипа, сейчас «Бирмингем» идет двадцатым.

- Я очень воодушевлен, мне не терпится приступить к работе с этой талантливой группой игроков, - цитирует слова Моубрея пресс-служба клуба.

В прошлом Моубрей тренировал такие клубы, как «Селтик», «Мидлсбро», «Ковентри», «Блэкберн» и «Сандерленд». В ноябре прошлого года ему исполнилось шестьдесят лет.  

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