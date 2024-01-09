«Лестер» может усилиться полузащитником «Интера»

Хавбек миланского «Интера» Стефано Сенси в ближайшее время может продолжить карьеру во втором дивизионе Англии. В трансфере итальянца заинтересован лидер Чемпионшипа «Лестер». Команда Энцо Марески оторвалась от третьего места на 13 очков и на всех порах мчится обратно в АПЛ.

У 28-летнего Сенси в конце нынешнего сезона истекает контракт с «Интером», поэтому в это трансферное окно миланский клуб будет готов отпустить Стефано за минимальную сумму компенсации.

В нынешнем сезоне Сенси провёл всего 3 матча в итальянской Серии А, где не отметился ни одним результативным действием. «Трансфермаркт» оценивает полузащитника в 4 миллиона евро.