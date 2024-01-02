​Руни берёт паузу в тренерской карьере

Для Уэйна Руни 2024 календарный год начался не лучшим образом – молодой тренер был уволен из «Бирмингема». При Руни команда провела только 15 матчей, в которых смогла отпраздновать только две победы.

Давая комментарий после отставки, Руни указал на то, что ему не хватило времени. Также 38-летний специалист дал понять, что возьмёт паузу в тренерской карьере.

«Мне потребуется некоторое время, чтобы преодолеть эту неудачу. Я занимаюсь профессиональным футболом в качестве игрока или тренера с 16 лет. Теперь я планирую какое-то время провести со своей семьёй, готовясь к следующей возможности», - слова Руни приводит портал Goal.