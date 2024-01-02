Руни после увольнения: Мне не хватило времени

Уэйн Руни выступил с заявлением после увольнения из «Бирмингема». Молодой тренер поблагодарил руководителей клуба за возможность поработать, но в то же время отметил, что ему не хватило времени.

«Футбол – это бизнес, основанный на результатах, и я признаю, что они были не на том уровне, которого я хотел. Однако время – самый ценный ресурс, который нужен тренеру. Я не верю, что 13 недель достаточно для изменений», - сказал Руни.

Под руководством Уэйна Руни «Бирмингем» провёл 15 матчей. В них команда отпраздновала только две победы при четырёх ничьих и девяти поражениях. На текущий момент «Бирмингем» занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.