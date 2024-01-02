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Англия. Чемпионшип

«Бирмингем» уволил Руни официально

02 Января 2024 • 13:29 Комментировать

Бывший нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни остался без работы. 38-летнего специалиста уволили с поста главного тренера «Бирмингема», рапортует таблоид The Sun.

Напомним, что Руни занял пост наставника команды из Бирмингема в октябре. Под его руководством коллектив провел 15 поединков, в которых одержал всего две победы при девяти поражениях и четырех ничейных результатах.

В последнем матче команда потерпела крупное поражение от «Лидса» со счетом 0:3. После 26 туров Чемпионшипа «Бирмингем» набрал 28 баллов и занимает 20-е место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Бирмингем
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