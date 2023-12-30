​«Лестер» обыграл «Кардифф» и ещё больше оторвался от преследователей в Чемпионшипе

После двадцати пяти туров английского чемпионата второй лиги, то есть Чемпионшипа, уже наверняка можно говорить о том, что «Лестер», скорее всего, вернется в высшую лигу. Накануне «лисы» одержали очередную победу и продлили серию беспроигрышных матчей до девяти.

Теперь «Лестер» на восемь очков опережает в турнирной таблице идущий вторым «Ипсвич». Занимающий третье место «Саутгемптон» отстает уже на одиннадцать очков, четвертый, «Лидс» - на все семнадцать от «Лестера». Замыкает пятерку лучших «Вест Бромвич», также недавно выступавший в высшей лиге английского футбола.