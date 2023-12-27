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Англия. Чемпионшип

Руни — о поражении «Бирмингема»: Я бы хотел заменить всю команду в перерыве

27 Декабря 2023 • 18:48 Комментировать (2)
Бирмингем
1:3
Сток Сити

Главный тренер «Бирмингема» Уэйн Руни высказался после очередного поражения своей команды в Чемпионшипе.

В рамках 24-го тура «Бирмингем» проиграл на своем поле «Сток Сити» со счетом 1:3.

— В идеале мне хотелось бы иметь 11 замен, тогда я мог бы заменить всех игроков еще в перерыве, — цитирует Руни Mail Sport.

После 24 туров «Бирмингем» занимает лишь 19-е место в турнирной таблице во втором по силе английском дивизионе. В копилке команды Руни 27 зачетных баллов.

29 декабря «Бирмингему» предстоит сойтись в противостоянии с «Бристоль Сити». Стартовый свисток должен прозвучать в 22:45 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Бирмингем

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Комментарии (2) Все комментарии
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hrundel
27 Декабря 2023 в 19:39
Джеррард, Лэмпард, Руни, Анри - игроки были классные, но тренера из них просто кошмар.
Ceroki
27 Декабря 2023 в 19:13
В жизни не поставил бы Руни тренером . На лице же написано -- ум отсутствует .
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