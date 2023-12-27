Руни — о поражении «Бирмингема»: Я бы хотел заменить всю команду в перерыве

Главный тренер «Бирмингема» Уэйн Руни высказался после очередного поражения своей команды в Чемпионшипе.

В рамках 24-го тура «Бирмингем» проиграл на своем поле «Сток Сити» со счетом 1:3.

— В идеале мне хотелось бы иметь 11 замен, тогда я мог бы заменить всех игроков еще в перерыве, — цитирует Руни Mail Sport.

После 24 туров «Бирмингем» занимает лишь 19-е место в турнирной таблице во втором по силе английском дивизионе. В копилке команды Руни 27 зачетных баллов.

29 декабря «Бирмингему» предстоит сойтись в противостоянии с «Бристоль Сити». Стартовый свисток должен прозвучать в 22:45 по мск.