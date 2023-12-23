Беллингем посетил матч своего брата

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем приехал на стадион «Сандерленда», чтобы посмотреть на игру своего брата Джоба Беллингема. Об этом сообщает TNT Sports.

В эти минуты «Сандерленд» принимает на своем поле «Ковентри» в рамках 23-го тура Чемпионшипа. Пока счет не открыт – 0:0.

В текущем сезоне Джоб Беллингем принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых четыре раза смог поразить ворота соперников. Кроме того, на его счету одна голевая передача.

Стоит сказать, что в СМИ неоднократно проскакивала информация о заинтересованности «Реала» в услугах 18-летнего игрока.