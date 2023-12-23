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Англия. Чемпионшип

Беллингем посетил матч своего брата

23 Декабря 2023 • 18:35 Комментировать
Сандерленд
0:3
Ковентри
2-й тайм

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем приехал на стадион «Сандерленда», чтобы посмотреть на игру своего брата Джоба Беллингема. Об этом сообщает TNT Sports.

В эти минуты «Сандерленд» принимает на своем поле «Ковентри» в рамках 23-го тура Чемпионшипа. Пока счет не открыт – 0:0.

В текущем сезоне Джоб Беллингем принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых четыре раза смог поразить ворота соперников. Кроме того, на его счету одна голевая передача.

Стоит сказать, что в СМИ неоднократно проскакивала информация о заинтересованности «Реала» в услугах 18-летнего игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
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