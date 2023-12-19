Клуб из Чемпионшипа готова выложить 30 миллионов евро за форварда «Ювентуса»

Нападающий туринского «Ювентуса» Матиас Суле может продолжить карьеру во втором дивизионе Англии. По информации от La Stampa, «Саутгемптон» готов выложить за аргентинского форварда 30 миллионов евро.

Нынешний сезон Суле проводит в составе «Фрозиноне» на правах аренды. «Ювентус» без проблем прервёт пребывание Матиаса в «Фрозиноне», если найдёт покупателя для полноценного трансфера.

Суле в этом сезоне отметился 6 голами и результативной передачей в итальянском чемпионате. Матиаса ранее также связывали с другим английским клубом – «Ньюкаслом», который выступает в Премьер-лиге.