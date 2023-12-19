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Англия. Чемпионшип

Клуб из Чемпионшипа готова выложить 30 миллионов евро за форварда «Ювентуса»

19 Декабря 2023 • 16:19 Комментировать (1)
Фрозиноне
...
Ювентус
23.12 14:30

Нападающий туринского «Ювентуса» Матиас Суле может продолжить карьеру во втором дивизионе Англии. По информации от La Stampa, «Саутгемптон» готов выложить за аргентинского форварда 30 миллионов евро.

Нынешний сезон Суле проводит в составе «Фрозиноне» на правах аренды. «Ювентус» без проблем прервёт пребывание Матиаса в «Фрозиноне», если найдёт покупателя для полноценного трансфера.

Суле в этом сезоне отметился 6 голами и результативной передачей в итальянском чемпионате. Матиаса ранее также связывали с другим английским клубом – «Ньюкаслом», который выступает в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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LMI
19 Декабря 2023 в 16:33
Клуб из Чемпионшипа готова ....
Не понял, а почему ГОТОВА? Клуб вроде как мужского рода
На Евро-Футболе:
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