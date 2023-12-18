Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Чемпионшип

В «Сандерленде» озвучили имя нового тренера официально

18 Декабря 2023 • 18:58 Комментировать

Английский «Сандерленд» возглавил новый тренер. Это англичанин Майкл Бил, рапортует пресс-служба «чёрных котов». Cпециалист подписал контракт до лета 2026 года.

43-летний тренер – из тех, у кого практически не было профессиональной карьеры игрока. Он ушёл с футбольного поля в 21 год, но остался в этом виде спорта, постепенно развивая свою тренерскую карьеру. В последние годы работал в клубе английского «Чемпионшипа» «Куинз Парк Рейнджерс», а также в одном из топ-клубов Шотландии – «Рейнджерс» из Глазго.

В текущем сезоне Чемпионшипа «Сандерленд» после 22 туров идёт довольно высоко – на седьмой строчке, у некогда клуба АПЛ – 33 очка, однако отставание от второго места просто огромное – 19 баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сандерленд Майкл Бил
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
18.12.23 в 23:00
Бирмингем Бирмингем
Лестер Лестер
5.20 3.70 1.64
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 18 Декабря
18:58 · Англия. Чемпионшип
В «Сандерленде» озвучили имя нового тренера официально
17 Декабря
03:57 · Англия. Премьер-лига
Топ-клубы АПЛ следят за братом Беллингема слухи
01:07 · Англия. Премьер-лига
Ассистент Постекоглу отказал клубу Чемпионшипа
16 Декабря
18:51 · Англия. Чемпионшип
«Реал» следит за младшим братом Джуда Беллингема слухи
15 Декабря
17:55 · Англия. Премьер-лига
Гризманн рассказал, за какую команду играет в Football Manager
13 Декабря
15:44 · Англия. Чемпионшип
Варди летом может перебраться в Саудовскую Аравию
11 Декабря
08:27 · Англия. Чемпионшип
«Реал» покупает нападающего из Англии 1
09 Декабря
14:09 · Англия. Чемпионшип
«Барселона» готова в январе подписать хавбека «Лестера», у которого летом заканчивается контракт
06 Декабря
14:49 · Англия. Чемпионшип
Фирпо: «Куман доверил мне опекать Мбаппе в матче с «ПСЖ», я провёл лучшую игру в карьере»
05 Декабря
08:53 · Англия. Чемпионшип
​«Сандерленд» уволил главного тренера
04 Декабря
12:02 · Англия. Чемпионшип
Беллингем назвал трёх собственных фаворитов на премию Golden Boy в следующем году
03 Декабря
16:16 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» встретится с «Ливерпулем» в третьем раунде Кубка Англии 3
01 Декабря
01:53 · Англия. Чемпионшип
​Корейский нападающий клуба АПЛ вляпался в сексуальный скандал на родине
29 Ноября
02:55 · Англия. Премьер-лига
​Джагелка объявил о завершении игровой карьеры в 41 год
28 Ноября
16:42 · Англия. Премьер-лига
Ягелка завершил карьеру в 41 год официально
Все новости
Рекомендуем