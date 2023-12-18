Английский «Сандерленд» возглавил новый тренер. Это англичанин Майкл Бил, рапортует пресс-служба «чёрных котов». Cпециалист подписал контракт до лета 2026 года.

43-летний тренер – из тех, у кого практически не было профессиональной карьеры игрока. Он ушёл с футбольного поля в 21 год, но остался в этом виде спорта, постепенно развивая свою тренерскую карьеру. В последние годы работал в клубе английского «Чемпионшипа» «Куинз Парк Рейнджерс», а также в одном из топ-клубов Шотландии – «Рейнджерс» из Глазго.

В текущем сезоне Чемпионшипа «Сандерленд» после 22 туров идёт довольно высоко – на седьмой строчке, у некогда клуба АПЛ – 33 очка, однако отставание от второго места просто огромное – 19 баллов.