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Англия. Чемпионшип

«Реал» следит за младшим братом Джуда Беллингема слухи

16 Декабря 2023 • 18:51 Комментировать

Мадридский «Реал» следит за младшим братом Джуда Беллингема Джобом Беллингемом, который выступает в «Сандерленде», об этом сообщает Diario Sport.

По данным источника, столичный клуб впечатлило начало карьеры 18-летнего игрока в англйиской команде.

Напомним, что атакующий полузащитник пополнил ряды «Сандерленда» в летнее трансферное окно, заключив долгосрочный контракт. Портал Transfermarkt оценивает его уже в шесть миллионов евро.

В текущем сезоне Беллингем-младший принял участие в 21 игре во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
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